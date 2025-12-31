На Украине уволили главу нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Зеленский уволил главу нацкомиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку

Украинский президент Владимир Зеленский своим указом уволил Руслана Магомедова с поста главы национальной комиссии страны по ценным бумагам и фондовому рынку. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Причины отставки не уточняются.

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Магомедов был близок к уволенному на фоне коррупционного скандала бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.

28 ноября Зеленский принял отставку Андрея Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Зеленский отказался увольнять главу МИД.