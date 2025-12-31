На АЭС в Бельгии произошла утечка соляной кислоты

На расположенной в Бельгии атомной электростанции (АЭС) «Тьянж» произошла утечка соляной кислоты, специалисты уже ликвидируют последствия произошедшего. Об этом сообщает агентство Belga.

«По предварительным данным, этот инцидент не представляет опасности для жителей окрестных районов», — говорится в публикации.

Как заявил оператор станции Engie, произошла утечка из бочки, помещенной в силос для хранения в целях безопасности.

28 декабря агентство Reuters со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о перемирии между Россией и Украиной в районе Запорожской АЭС, для ремонта линии электропередачи вблизи станции. Договоренность о локальном прекращении огня была достигнута при посредничестве МАГАТЭ. Оно следит за ремонтом, который продлится несколько дней.

Позже директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ситуация на станции под контролем, электроснабжение происходит по высоковольтной линии «Днепровская».

Ранее на АЭС в Финляндии произошла утечка водорода.