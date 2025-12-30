«Покушение на святая святых». Зачем Украина атаковала резиденцию Путина?

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что целью недавней атаки ВСУ в Новгородской области была не резиденция президента России, а специальный объект для управления стратегическими ядерными силами. Он назвал этот удар «покушением на святая святых» и отметил, что согласно доктринам, это может быть поводом для ядерного ответа. В Москве считают, что атакой Киев хочет сорвать мирные переговоры. При этом Украина все обвинения отрицает. Зачем пытались атаковать резиденцию на Валдае — в материале «Газеты.Ru».

Версия 1: атака на ядерные силы

Удар по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области был направлен на объект управления стратегическими ядерными силами России, утверждает экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Это была не просто резиденция, это специальный объект Российской Федерации, предназначенный для управления вооруженными силами Российской Федерации в случае ядерной войны. То есть по значению это как если бы кто-то атаковал борт номер один — президентский самолет США. Это спецобъект, это целый город с наружными сооружениями, подземными сооружениями и узлами связи», — утверждает Арестович на своем YouTube-канале.

Он добавил, что украинские БПЛА должны были поразить узлы связи этого объекта, но были перехвачены.



«Почему россияне глубоко возмущены? Потому что это удар по центру управления ядерной триады и вообще вооруженными силами Российской Федерации в особый период — в период крупномасштабной войны. То есть это покушение на святая святых. И согласно российской ядерной доктрине, да и ядерной доктрине любого государства, имеющего ядерное оружие, это повод для ядерного ответа», — подчеркнул бывший советник ОП Украины.

О попытке Украины атаковать резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае накануне сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, украинская сторона задействовала 91 ударный БПЛА дальнего радиуса действия, однако все они были уничтожены средствами ПВО. Глава МИД предупредил, что действия Киева не останутся без ответа: цели для ответных ударов уже определены.

Власти Украины отвергли обвинения в организации атаки. Президент страны Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова очередной ложью и предостерег, что Россия может готовить атаку по государственным зданиям в центре Киева.

«Сейчас прозвучали очень опасные заявления из России, которые очевидно направлены на срыв всех достижений нашей совместной работы с командой президента Трампа. Мы работаем вместе, чтобы приблизить мир», — отметил Зеленский.

Версия 2: подрыв переговорного процесса

После инцидента многие эксперты как в России, так и за ее пределами, высказывали мнение, что атака должна была подорвать процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Арестович, в частности, отметил, что произошла «грандиозная провокация» против посреднического участия президента США Дональда Трампа в урегулировании, а американский лидер «выглядит полностью дискредитированным джентльменом в этой ситуации», ведь он неспособен обеспечить проведение переговоров без провокаций.

Схожую точку зрения выразил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав произошедшее «террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса».

Член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил «Газете.Ru», что украинские власти таким образом хотят усложнить ведение переговоров.

«Если Киев повышает напряженность, осложняет переговорную ситуацию и использует методы, которые явно свидетельствуют о росте агрессивности и невменяемости, то Москва просто обязана на это реагировать», — сказал депутат.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также утверждает, что Зеленский стремится сорвать урегулирование конфликта.

«Он хочет войны. Что ж, по крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — написал Медведев в соцсети X.

В то же время украинская сторона тоже считает инцидент попыткой сорвать переговоры, однако в другом контексте. В Киеве утверждают, что атаки не было, а заявления о попытке ударить по резиденции Путина нужны для оправдания дальнейших атак РФ против Украины. Об этом говорят как президент страны, так и глава МИД Украины Андрей Сибига, который заявил, что «российские манипуляции» призваны подорвать переговорный процесс.

Версия 3: атака на Владимира Путина

Ряд российских политиков и экспертов считает, что атака на резиденцию могла быть попыткой физического устранения российского президента. Об этом, в частности, говорит лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«С учетом количества ударных беспилотников можно однозначно говорить, что атака на резиденцию президента России — это не предупреждение и не попытка оказать давление на Владимира Путина в рамках переговоров. Это попытка его физического устранения», — заявил Миронов.

Миронов добавил, что «зеленый свет» на проведение этой операции дали «европейские хозяева, которые давно мечтают обезглавить Россию и нанести ей поражение».

Глава думской фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что Украина нанесла удар по собственному будущему.

«Покушение Украины на Владимира Путина — это даже не отчаяние. Это опасная деградация», — написал он в Telegram и добавил, что Киев сознательно загоняет ситуацию в тупик, чтобы затянуть конфликт на долгие годы.

Версия 4: стратегическая глупость

В поддерживающих Украину странах высказывают сомнения по поводу того, что Киеву выгодна атака по резиденции президента РФ. По мнению оборонного аналитика Малкольма Дэвиса из Австралийского института стратегической политики, Украина «технически» могла осуществить удар, однако такой шаг не имеет для нее смысла.

«У них есть средства для этого. Но со стратегической и политической точки зрения это было бы глупо, потому что таким образом они бы свели на нет все добрые отношения с администрацией Трампа», — сказал эксперт ABC.

Дэвис добавил, что атака дает России повод для нанесения ударов по правительственным зданиям Украины.

Версия 5: подготовка к агрессии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 30 декабря заявил, что попытка ударить по резиденции подтвердила «террористическую сущность» властей в Киеве, которые нужны Европе для новой агрессии против России.

«Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны», — считает он.

По словам главы МИД, достичь успеха на переговорах об урегулировании конфликта Москвы и Киева будет невозможно, если Украина не прекратит свою «преступную политику».

Атаку на резиденцию Путина уже осудили лидеры Узбекистана, Киргизии, Казахстана, ОАЭ, Индии и Пакистана, а также президент США Дональд Трамп. «Одно дело — идти в наступление, потому что они наступают, совсем другое — нападать на его дом. Сейчас не время для всего этого», — сказал президент США.