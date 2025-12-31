Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Дед Мороз прибыл во Владивосток

Дед Мороз добрался до Владивостока и поздравил горожан с Новым годом
Максим Блинов/РИА Новости

Дед Мороз на своих сказочных санях добрался до Владивостока и поздравил с Новым годом горожан. Об этом свидетельствует интерактивная карта Росавиации.

Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по России. В течение это дня они пролетят через все 11 часовых поясов страны. Путь главного зимнего волшебника можно отследить с помощью карты, созданной На специальной карте, созданной Росавиацией.

На днях Дед Мороз рассказал, что каждый день получает до 10 тысяч писем от взрослых и детей. Чем ближе к Новому году, тем писем больше, отметил он.

18 ноября протоиерей, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин заявил, что верить в Деда Мороза, как в доброго волшебника, «неприемлемо» для христианина. По словам священника, к главному зимнему волшебнику нельзя относиться серьезнее, чем к персонажу, вручающему детям подарки.

Ранее были названы восемь популярных Дедов Морозов России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542719_rnd_7",
    "video_id": "record::bb4a6651-01d7-4e56-8e9d-193709267c0d"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+