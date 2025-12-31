Дед Мороз прибыл во Владивосток

Дед Мороз на своих сказочных санях добрался до Владивостока и поздравил с Новым годом горожан. Об этом свидетельствует интерактивная карта Росавиации.

Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по России. В течение это дня они пролетят через все 11 часовых поясов страны. Путь главного зимнего волшебника можно отследить с помощью карты, созданной На специальной карте, созданной Росавиацией.

На днях Дед Мороз рассказал, что каждый день получает до 10 тысяч писем от взрослых и детей. Чем ближе к Новому году, тем писем больше, отметил он.

18 ноября протоиерей, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин заявил, что верить в Деда Мороза, как в доброго волшебника, «неприемлемо» для христианина. По словам священника, к главному зимнему волшебнику нельзя относиться серьезнее, чем к персонажу, вручающему детям подарки.

