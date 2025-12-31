Размер шрифта
Новости. Общество

В Запорожской области более 16,5 тыс. абонентов остаются без света

Балицкий: в Запорожской области остаются обесточенными 16 579 абонентов
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Восстановление электроснабжения в области продолжается. На данный момент остаются обесточенными 16 579 абонентов», — уточнил он.

По словам губернатора, работы будут идти до полной ликвидации последствий ударов.

Накануне Балицкий рассказал, что в Запорожской области началось восстановление электроснабжения в населенных пунктах, где электросети были повреждены в результате атак со стороны украинских военных формирований.

До этого губернатор сообщил, что ВСУ нанесли свыше 20 ударов по энергетической системе региона, что привело к массовому отключению электроэнергии. По словам Балицкого, таким образом Киев пытается испортить праздник жителям Запорожской области.

Ранее в Подмосковье более 100 тысяч человек остались без света в преддверии Нового года.

