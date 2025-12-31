В Воронежской области сбили два беспилотника

В небе над Воронежской областью уничтожили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в небе над одним городом и одним районом Воронежской области обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

Гусев добавил, что непосредственная угроза атаки БПЛА в Борисоглебске, Россошанском и Бутурлиновском районах сохраняется. Режим опасности атаки дронов действует на всей территории Воронежской области.

Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.

Вечером 30 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал 57-летний мужчина. У него диагностировали осколочные ранения спины и руки. Жителя доставили в травматологический центр Красногорской больницы, где ему провели обследования и первичную обработку ран. Врачи оценили состояние пациента как стабильное, средней степени тяжести.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке БПЛА на населенный пункт Курковичи в Стародубском муниципальном округе. По данным главы региона, украинский дрон нанес удар по движущемуся гражданскому автомобилю, в результате чего пострадал житель села. У него легкие осколочные ранения. Медики оперативно оказали помощь мужчине.

