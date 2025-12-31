31 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

31 декабря в разных странах мира готовятся встретить Новый год. А еще сегодня отмечают День шампанского — напитка, ставшего символом новогоднего застолья. Православная церковь в этот день чтит память святителя Модеста, а в народе святому молились о защите домашнего скота. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 31 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 31 декабря

Канун Нового года

Остается не так много времени до наступления самого долгожданного праздника — Нового года.

Отмечать его в ночь с 31 декабря на 1 января в России распорядился Петр I в 1699 году после своего возвращения из Европы. Император велел вешать на домах «украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых». Поначалу елка была элитарной забавой. В 1810-1820-х годах ее ставили только в домах петербургской знати, это был модный и дорогой «европейский» обычай. Для большей части населения он оставался неизвестным и непонятным.

Постепенно популярность традиции стала расти, хотя по-прежнему елку могли позволить себе только очень богатые горожане. Писатель Иван Панаев отмечал, что петербургские аристократы тратили на одно дерево до 200 рублей — при том, что отличная верховая лошадь стоила 100 рублей.

В России 31 декабря — официальный выходной. А елки в наше время стоят практически в каждом доме. В этот день принято готовить угощения, дарить подарки, встречаться с близкими людьми.

Интересный факт До указа Петра I Новый год на Руси отмечали 1 сентября. Последний такой «осенний» Новый год пришелся на 1 сентября 7208 года от сотворения мира. А уже следующее новолетие, после указа Петра, наступило 1 января 1700 года от Рождества Христова.

День Центра специальных перевозок МВД РФ

31 декабря профессиональный праздник отмечают сотрудники Центра специальных перевозок МВД РФ. Подразделение отвечает за организацию специальных и воинских перевозок, безопасную доставку особо ценных или опасных грузов по всей стране.

История Центра началась в 1936 году, когда было создано Бюро по планированию перевозок НКВД СССР. Большую роль служба сыграла в годы Великой Отечественной войны, ее сотрудники занимались эвакуацией граждан и обеспечением фронта всем необходимым.

День шампанского

Шампанское — неотъемлемый атрибут новогоднего стола, не случайно эту дату празднуют 31 декабря. Напиток ассоциируется с радостью, весельем и торжеством.

При российском дворе традицию встречать праздники с шампанским ввел в моду князь Григорий Потемкин в XVIII веке, а популяризовал ее Лев Голицын. Он начал производить в Крыму игристое вино по классической технологии.

Перед употреблением напиток рекомендуется охлаждать до 8-10 градусов, аккуратно открывать, чтобы сохранить пузырьки и аромат, и наливать в высокие бокалы флюте.

Кстати Настоящее шампанское (Champagne) — это напиток, произведенный в регионе Шампань во Франции из трех разрешенных сортов винограда: Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье. В России шампанским часто называют игристое вино, сделанное по другой технологии и более доступное по цене.

День всеобщего часа мира

Эта неофициальная общественная инициатива призывает людей разных культур, религий и убеждений объединиться в коллективной медитации или молитве о мире, сострадании, человеколюбии. Акция проходит с 23:30 31 декабря до 12:30 1 января. Праздник придумала в 1995 году общественная активистка Барбара Кондрон. Сторонники инициативы считают, что концентрация позитивной энергии большого количества людей может повлиять на глобальные процессы в мире.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 31 декабря в других странах

Хогманай — Шотландия — это грандиозный национальный праздник, Новый год «по-шотландски». Его отмечают с размахом: по всей стране проходят факельные шествия, огненные шоу, а на улицах под звуки волынок люди исполняют традиционные танцы. Кульминацией праздника считается сожжение на костре чучела, символизирующего старый год. Местное поверье гласит: тот, кто первым ступит на порог дома в новом году, принесет его обитателям удачу на весь предстоящий год.

Омисока — Япония. В отличие от россиян, для японцев 31 декабря — это спокойный и почти философский день, когда не принято устраивать шумных гуляний с фейерверками. Они делают тщательную уборку дома, завершают все дела, чтобы войти в новый год с чистого листа, и готовят особую гречневую лапшу собу, символизирующую долголетие.

День солидарности азербайджанцев мира — Азербайджан. Официальный праздник был учрежден в 1991 году. Он символизирует единение многомиллионной азербайджанской диаспоры, проживающей в разных странах, с исторической родиной. Этот день посвящен укреплению культурных и духовных связей народа.

Религиозные праздники 31 декабря

День памяти святителя Модеста, патриарха Иерусалимского

Святитель Модест родился в VI веке в городе Севастии (Малая Азия) в христианской семье. Он с юности стремился к монашеской жизни, а позже стал настоятелем монастыря в Палестине . В 614 году войска персидского царя Хосрова II опустошили Иерусалим, убили десятки тысяч христиан, разрушили храмы (включая храм Гроба Господня) и увели в плен патриарха Захарию, захватив Древо Животворящего Креста. Святому Модесту было поручено временно управлять церковью. Он организовал восстановление разрушенных святынь. После возвращения и кончины патриарха Захарии святой Модест был избран новым патриархом Иерусалимским и мудро правил паствой до своей кончины в 634 году.

День памяти преподобного Флора, епископа Амийского

Преподобный Флор жил в Византии во второй половине VI — начале VII века. Получив хорошее образование, он сделал успешную карьеру при императорском дворе в Константинополе и достиг высокого чина патриция. Все изменила личная трагедия. После смерти жены и детей он оставил светскую службу, поселился в скромном жилище, отказался от всех удобств и посвятил себя посту, молитве и духовному размышлению. Позднее был избран епископом города Амий в Малой Азии.

Православная церковь 31 декабря также чтит память: • мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его;

• преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского;

• преподобного Михаила Сингелла;

• преподобного Даниила Пустынника, иеросимонаха;

• мученика Виктора Матвеева, священномученика Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского и Кашинского, Николая (Клементьева), архиепископа Великоустюжского и других.

День Святого Сильвестра у западных христиан

Святой Сильвестр I был епископом Рима (папой) с 314 по 335 год. Он возглавлял церковь при императоре Константине Великом, после прекращения гонений. Согласно легенде, в 314 году Сильвестр изловил ветхозаветное чудовище — морского змея Левиафана. Считалось, что в 1000 году этот монстр вырвется на свободу и тогда наступит конец света. Однако стараниями святого Сильвестра этого не произошло.

При святом началось строительство первых великих христианских базилик в Риме. Скончался Сильвестр 31 декабря 335 года. В памятный день верующие чтут его как мудрого пастыря, а в народной традиции многих европейских стран его имя связано с празднованием Нового года. Например, «Сильвестр» — название праздника в Германии, Австрии. Западные христиане в память о нем 31 декабря наряжаются в маскарадные костюмы и называют себя Сильвестр-Клаусами.

Народные приметы и праздники 31 декабря

Модестов день

В народном календаре 31 декабря — Модестов день. Святителя Модеста почитали как покровителя домашнего скота, ему молились о защите животных от болезней и хищников.

Праздник считался преимущественно мужским. Мужчины собирались на совместные застолья, так называемые братчины. Женщины готовили угощения, но за общий стол не садились. Карточные игры были под запретом. Наши предки полагали, что на Модестов день может разгуляться нечистая сила, поэтому острые предметы на видном месте старались не оставлять.

Приметы

Крупные снежные хлопья — к потеплению.

Дым из трубы поднимается столбом — к сильным морозам.

Снег под ногами не скрипит — к оттепели.

Ворон кричит — к перемене погоды.

Солнечно и ясно — июнь будет теплым, пасмурно и снежно — дождливым.

Какие исторические события произошли 31 декабря

1347 год — в Европе началась самая тяжелая эпидемия бубонной и легочной чумы, продлившаяся четыре года.

— в Европе началась самая тяжелая эпидемия бубонной и легочной чумы, продлившаяся четыре года. 1600 год — указом английской королевы Елизаветы I создана Английская Ост-Индская компания, получившая обширные привилегии для торговли в Индии. Это положило начало британскому колониальному влиянию в Азии.

— указом английской королевы Елизаветы I создана Английская Ост-Индская компания, получившая обширные привилегии для торговли в Индии. Это положило начало британскому колониальному влиянию в Азии. 1825 год — перед восставшим Черниговским полком была прочитана революционная прокламация «Православный катехизис», написанная декабристами Сергеем Муравьевым-Апостолом и Михаилом Бестужевым-Рюминым. Документ призывал к свержению самодержавия и отмене крепостного права.

— перед восставшим Черниговским полком была прочитана революционная прокламация «Православный катехизис», написанная декабристами Сергеем Муравьевым-Апостолом и Михаилом Бестужевым-Рюминым. Документ призывал к свержению самодержавия и отмене крепостного права. 1898 год — открыта первая междугородняя телефонная линия между Москвой и Санкт-Петербургом. Событие стало важным шагом в развитии коммуникаций в Российской империи.

— открыта первая междугородняя телефонная линия между Москвой и Санкт-Петербургом. Событие стало важным шагом в развитии коммуникаций в Российской империи. 1917 год — Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет о признании государственной независимости Финляндии.

— Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет о признании государственной независимости Финляндии. 1942 год — войска Сталинградского фронта разгромили 4-ю румынскую армию и нанесли тяжелое поражение 4-й немецкой танковой армии.

— войска Сталинградского фронта разгромили 4-ю румынскую армию и нанесли тяжелое поражение 4-й немецкой танковой армии. 1968 год — состоялся первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, созданного в СССР.

1992 год — последний день существования Чехословакии, которая с 1 января 1993 года разделилась на Чехию и Словакию.

— последний день существования Чехословакии, которая с 1 января 1993 года разделилась на Чехию и Словакию. 1999 год — президент России Борис Ельцин объявил о досрочном уходе в отставку. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Владимир Путин.

2018 год — произошел взрыв в жилом доме в Магнитогорске. Обрушился целый подъезд десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, погибли 39 человек.

Дни рождения и юбилеи 31 декабря

В 1514 году родился Андреас Везалий — врач и анатом эпохи Возрождения, основоположник научной анатомии, автор знаменитого труда «О строении человеческого тела, в семи книгах».

— врач и анатом эпохи Возрождения, основоположник научной анатомии, автор знаменитого труда «О строении человеческого тела, в семи книгах». В 1869 году родился Анри Матисс — французский художник и скульптор, лидер течения фовистов, мастер цвета и формы.

— французский художник и скульптор, лидер течения фовистов, мастер цвета и формы. В 1880 году родился Джордж Маршалл — американский генерал и государственный деятель, автор «плана Маршалла» по восстановлению Европы после Второй мировой войны, лауреат Нобелевской премии мира.

— американский генерал и государственный деятель, автор «плана Маршалла» по восстановлению Европы после Второй мировой войны, лауреат Нобелевской премии мира. В 1930 году родился Анатолий Кузнецов — актер театра и кино, народный артист РСФСР, славу ему принесла главная роль в фильме «Белое солнце пустыни».

— актер театра и кино, народный артист РСФСР, славу ему принесла главная роль в фильме «Белое солнце пустыни». В 1933 году родился Семен Фарада — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ, запомнившийся зрителям ролями в фильмах «Чародеи», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов».

В 1946 году родилась Людмила Пахомова — советская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду (1976), шестикратная чемпионка мира и Европы.

88 лет исполняется Энтони Хопкинсу — британскому актеру, режиссеру и композитору, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Всемирную известность ему принесла роль Ганнибала Лектера в триллере «Молчание ягнят».

82 года исполняется Регине Дубовицкой — российской телеведущей , основательнице юмористической передачи «Аншлаг».

— российской , основательнице юмористической передачи «Аншлаг». 74 года исполняется Томасу Хэмилтону — американскому рок-музыканту, автору песен, бас-гитаристу группы Aerosmith.

— американскому рок-музыканту, автору песен, бас-гитаристу группы Aerosmith. 60 лет исполняется Николасу Спарксу — американскому писателю, автору популярных романов-драм «Дневник памяти», «Спеши любить», «Последняя песня», многие из которых были экранизированы.

— американскому писателю, автору популярных романов-драм «Дневник памяти», «Спеши любить», «Последняя песня», многие из которых были экранизированы. 60 лет исполняется Гун Ли — китайской актрисе, лауреату многочисленных кинонаград, известной по работам в фильмах «Мемуары гейши», «Мулан» и «Проклятие золотого цветка».

— китайской актрисе, лауреату многочисленных кинонаград, известной по работам в фильмах «Мемуары гейши», «Мулан» и «Проклятие золотого цветка». 52 года исполняется Николаю Цискаридзе — российскому артисту балета, педагогу и ректору Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

