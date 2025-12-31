В Краснодарском крае пассажиров задерживающихся поездов обеспечивают горячим питанием. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Уточняется, что ранее в соцсетях появились сообщения, что пассажиры поездов, которые задерживаются на Кубани больше 12 часов, не получают горячей еды и не могут воспользоваться уборными.

«Пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, обеспечиваются горячим питанием», — подчеркнули в СКЖД.

Утром 31 декабря пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщила, что ночью в 2:05 (совпадает с мск) на участке между железнодорожными станциями Гирей и Отрадно-Кубанская в Краснодарском крае была нарушена работа контактной сети. Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. В результате оказались задержаны 19 пассажирских поездов.

Как рассказали в СКЖД, железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов. Пресс-служба принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее в Свердловской области из-за возгорания вагонов-цистерн задержали 14 поездов.