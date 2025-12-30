«Ситуация странная»: Грузия не пускает россиян с отметкой о рождении в Крыму и ЛНР

Россиянам из ЛНР, ДНР и Крыма отказывают во въезде в Грузию

Грузия начала отказывать во въезде гражданам России, у которых в паспорте указано место рождения в Крыму, ЛНР и ДНР. Информацию подтвердила секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии, рекомендуя соотечественникам тщательно взвешивать риски таких поездок. Власти Грузии, не признающие российский суверенитет над этими территориями, официально не комментируют ситуацию, однако подобные случаи фиксировались и ранее. При этом страна остается одним из популярных направлений для новогоднего отдыха россиян.

Грузинские пограничники начали отказывать во въезде в страну гражданам России, у которых в паспорте стоит заметка о рождении в Крыму или Луганске. Об этом сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на свидетельство очевидца.

Собеседница портала рассказала, что ее знакомых не пустили в Грузию после изучения паспортов:

«В страну их не пустили, как и еще четверых пассажиров с того же рейса. Выяснилось, что все они родились в присоединенных к России регионах — в Крыму или Луганске».

При этом на официальном сайте МИД Грузии информации о подобных запретах на въезд для граждан РФ нет.

Информацию об отказах во въезде подтвердили в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

По ее данным, в страну не пускают граждан РФ, у которых в качестве места рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области.

«В сложившейся ситуации, когда действия грузинских пограничных властей вносят элемент неопределенности в планы россиян по отдыху в Грузии, настоятельно рекомендуем гражданам, планирующим поездку в эту страну, тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски», — отметили в дипмиссии РФ.

Санкционные запреты

Это уже не первый случай запретов на въезд для граждан России в Грузию. В августе 2022 года стало известно не менее чем о четырех случаях запрета на въезд для россиян, получивших паспорта после 2014 года, у которых в документах место рождения было указано как «Крым, Россия».

Тогда одного из граждан РФ внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Грузию, а у другого россиянина изъяли загранпаспорт. При этом некоторые российские путешественники сообщали, что ранее уже пересекали грузинскую границу с такими отметками в документах.

Власти Грузии, как и ряд других государств, включая страны Европейского союза, придерживаются позиции о непризнании российского суверенитета над Крымом. В связи с этим российские документы, оформленные на территории полуострова, в ряде стран, в том числе в Грузии, не принимают. При выдаче заграничных паспортов жителям Крыма ранее указывали в них код Краснодарского края.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявил, что отказ во въезде может быть не связан с отметкой о месте рождения в паспорте гражданина РФ.

«Пограничники иностранного государства всегда могут отказать, никак не объясняя и не мотивируя свое решение. Но ситуация странная, почему вдруг Грузия стала не пускать наших граждан. С учетом того, что родились они, как написали СМИ, в новых регионах РФ. Это же не имеет никакого отношения, особенно если люди жили еще во времена СССР. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что дело только в этом. Скорее всего, ситуация гораздо тоньше и глубже, и нам никто точно сейчас не скажет причину», — приводит его слова NEWS.ru.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что Грузия входит в список самых популярных мест, где россияне планируют провести новогодние праздники.

С 1 января 2026 года для въезда в Грузию туристам из России нужна будет медицинская страховка на английском или грузинском языке. При этом сумма полиса должна будет быть не менее $30 тыс., а сам он должен быть действителен на весь период пребывания в Грузии с момента въезда, сообщал «Интерфакс» в начале декабря.