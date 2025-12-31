Футбольный комментатор заявил, что претендент на пост тренера «Спартака» не подходит команде

Орлов о возможном тренере «Спартака» Карседо: он не является чемпионом

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил в эфире «Радио Зенит», что испанец Хуан Карседо не подходит на пост главного тренера московского «Спартака».

«Я удивляюсь. «Спартак» хочет назначить иностранного тренера. Руководство… Выбрали какого-то испанца, который у Эмери в штабе был вторым. Он же не чемпион нигде. Помощник только», — сказал Орлов.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» не может договориться о новом тренере.