Два российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Самары и Пензы ввели ограничения на полеты самолетов

В аэропортах Самары и Пензы ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

О приостановке работы авиагавани Самары представитель ведомства сообщил в 17:18 мск, а об ограничениях в аэропорту Пензы — в 17:26 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнил в своем Telegram-канале, что на территории региона введен план «Ковер».

Помимо этого, ограничения на полеты самолетов введены в аэропортах Саратова, Геленджика и Краснодара.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.