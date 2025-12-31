Размер шрифта
Бывший иностранный тренер «Спартака» пожелал России продолжать расти

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль: хочу пожелать России продолжать расти
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пожелал России продолжать расти и работать над воспитанием лучших футболистов, передает Sport24.

«Спартаку» я всегда желаю всего наилучшего — его людям, болельщикам и сотрудникам! России хочу пожелать продолжать расти и работать над тем, чтобы воспитывать лучших игроков и готовиться к будущему», — сказал Абаскаль.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В первом сезоне под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в чемпионате страны.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги.

Ранее Абаскаль заявил, что «Спартак» должен занимать первое место.
