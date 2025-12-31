Сами себя уронили: куда скатился российский авторынок

Еще в первой половине 2025 года дилеры могли только мечтать продать машину клиенту со скидкой в сотни тысяч рублей, однако уже к началу осени решение правительства о повышении ставок утильсбора развернуло ситуацию в противоположную сторону — цены скакнули вверх. Нынешние ставки сбора сделали практически нереальной возможность ввезти в страну иномарку мощнее 160 лошадиных сил. «Газета.Ru» подвела итоги 2025 года на авторынке и в автопроме страны.

Российский авторынок заканчивает 2025 год в глубоком минусе. По итогам 11 месяцев продажи новых легковых автомобилей составили 1,18 млн единиц, что на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. С учетом грузовиков и автобусов падение оказалось еще сильнее — на 20%, до 1,34 млн единиц. Полную статистику с учетом декабря эксперты соберут после праздников, но уже можно смело сказать, что динамика продаж в ней принципиально не изменит ситуации.

По базовому прогнозу аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России по итогам этого года составят 1,25 млн единиц, что на 20% меньше, чем годом ранее. Чуть более оптимистичен глава Минпромторга Антон Алиханов, который ожидает рынок на уровне 1,3-1,4 млн единиц.

«Это примерно на четверть меньше результатов прошлого года,

однако, возможно, будут превышены результаты более спокойного в плане роста 2023 года», — говорил министр.

Затоварились

В 2024 году импортеры ввезли в Россию значительно больше автомобилей, чем возможно было реализовать. И по состоянию на начало 2025 года, и по состоянию на конец I квартала у дилеров и импортеров насчитывалось около 500 тыс. нераспроданных автомобилей.

На китайские марки приходилось 300-350 тыс. машин, остальные 150-200 тыс. — это российские и белорусские бренды.

По итогам первого квартала продажи новых автомобилей в России упали на 27% к аналогичному периоду прошлого года,

а дилеры и импортеры были вынуждены распродавать машины с большими скидками.

Уже к весне в России возник «рынок клиента», а медианный размер скидки с учетом спецпредложений за оформление кредита, страховки и при условии сдачи старого автомобиля в «трейд-ин» достиг 21%.

Лучшие условия дилеры предлагали покупателям в Санкт-Петербурге и Москве (24% и 23% соответственно), а со всевозможными скидками реализовывалось 9 из 10 продаваемых автомобилей.

«Гонка скидок» продолжалась большую часть лета, но после снижения Центробанком ключевой ставки и оживления спроса дистрибьюторы и дилеры начали отказываться от этой практики.

Уже в начале августа бренд Changan значительно урезал или отменил скидки на существенную часть своего модельного ряда,

включая бюджетный седан Alsvin, кроссоверы CS35 Plus и CS75 Plus, пикап Hunter Plus, а также модели Lamore, Uni-K, Uni-S, Uni-T и Uni-V. Тогда же марка Geely снизила скидки на ряд версий кроссовера Coolray, а крупные дилерские холдинги отметили снижение стоков прошлогодних машин.

Новый актор

Тренд на снижение скидок и рост цен продолжился и далее: тем более, что в положение дел на авторынке вмешалось новое обстоятельство. В июле Минпромторг России анонсировал грядущее изменение правил расчета утилизационного сбора на автомобили и его привязку к мощности двигателя, а не только к рабочему объему.

Тут же идею ужесточить методику расчета утильсбора поддержало «Объединение автопроизводителей России», в которое входят крупнейшие российские автозаводы. Вскоре Минпромторг разместил для общественного обсуждения проект постановления правительства, предусматривающий привязку утильсбора не только к рабочему объему двигателя автомобиля, но и к его мощности. Соответствующее постановление правительства должно было вступить в силу 1 ноября 2025 года, но дату его введения отодвинули на 1 декабря.

Одно из основных нововведений, предусмотренных документом — отмена льготного утильсбора (3,4 тыс. рублей на машины до 3 лет и 5,2 тыс. рублей — старше 3 лет) для автомобилей мощнее 160 л.с., ввозимые гражданами для личного пользования. Утильсбор для них приравняли к коммерческому — как у юрлиц.

В зависимости от мощности и объема двигателя, он с 1 декабря составляет от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей.

Вдобавок с 1 января утилизационный сбор вырастет в очередной раз — в рамках принятого в 2024 году поэтапного повышения ставок. Перед вступлением в действие заградительного утильсбора на импортные машины россияне активизировали ввоз иномарок, это подстегнуло спрос на новые машины в связи с грядущим подорожанием.

С августа по ноябрь стоимость новых автомобилей в России по фактической цене сделки выросла на 5-20% за счет отмены скидок и других мер поддержки. В ноябре в России даже возник дефицит ряда популярных моделей китайских марок Geely, Jetour, GAC и Haval, а также белорусской Belgee. О том, как в России вводили повышенный утильсбор и как это повлияло на импорт автомобилей, подробно писала «Газета.Ru».

Маскировочные бренды

В 2025 году расширилась практика зонтичных автокомпаний, под которыми китайские концерны стали прятаться от санкций. Так в России появился бренд Tenet, под которым началось производство кроссоверов Chery на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. В первой половине декабря кроссовер Tenet T7 (в Китае — Chery Tiggo 7) вырвался в лидеры продаж: по итогам 51-й недели (с 15 по 21 декабря 2025 года) он стал самой продаваемой иномаркой в России, опередив Haval Jolion, сообщил «Автостат».

Под белорусский бренд Belgee в России спрятался популярный седан Geely Emgrand, также в нашей стране сертифицированы две модели Volga, совпадающие по габаритам и характеристикам с кроссовером Geely Monjaro и седаном Preface.

В начале 2025 года в России стартовали продажи автомобилей бренда KGM (бывший SsangYong).

Под собственными оригинальными наименованиями в 2025 году в Россию вышли бренды Avatr (принадлежит Changan), Exlantix (от Chery) и Rox (входит в концерн Sinomach), предлагающая люксовые гибридные внедорожники.

После шторма начинается буря

По словам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в первой половине 2025 года на российский рынок влиял ряд негативных факторов, включая большие запасы нераспроданных машин и высокую ключевую ставку Центробанка.

«Если смотреть на уходящий год из ноября-декабря 2024-го, кажется, что он прошел плохо, если из весны 2025-го — замечательно,

потому что тогда казалось, что будет еще хуже. По динамике продаж год четко поделен пополам. Первое полугодие — провал, второе полугодие — восстановление», — констатировал Целиков в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, рынок деградировал — продавалось всего по 80-90 тыс. машин в месяц. Затем те люди, которые надеялись на изменение геополитической обстановки и возвращение мировых автопроизводителей, перестали этого ждать, ключевую ставку Банк России начал снижать, а стоки были постепенно распроданы, кроме того, на оживление спроса сыграло анонсированное повышение утильсбора, перечислил эксперт.

Автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев соглашается, что на продажи автомобилей на протяжении года влияло общее замедление российской экономики, высокая ключевая ставка и затоваривание складов.

«При этом массового банкротства дилеров не произошло, их устойчивость высокая, несмотря на колоссальные убытки. Китайские бренды пока держатся, хотя некоторым все тяжелее и тяжелее. Российский рынок для такого количества брендов слишком узкий. Правят бал те, кто имеет здесь производство», — описал Мосеев ситуацию на российском авторынке.

В 2025 году высокие результаты показала марка Belgee, а Tenet начал успешно замещать Chery. Это свидетельствует о том, что россияне охотно покупают машины новых неизвестных марок, добавил он.

«Изменение порядка расчета утильсбора для физических лиц, естественно, приведет к тому, что часть автомобилей сильно подорожает. Перестройка рынка в части альтернативного импорта будет — в пользу маломощных машин или премиум-сегмента, где клиенты готовы платить больше», — заключил Мосеев.

Впрочем, пока на авторынке затишье, от 2026 года собеседники ждут куда больших потрясений. Уже в первом квартале спад продаж может достигнуть 40%, писала «Газета.Ru».