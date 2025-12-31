Россиян предупредили о мошенничестве с «поверкой счетчиков» в Новый год

Мошенники перед Новым годом массово раскидали по почтовым ящикам россиян листовки про «обязательную проверку счетчиков воды», рассказал «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Злоумышленники утверждают, что проверить приборы необходимо «в течение 30 дней» — а в противном случае жильцам якобы грозит начисление платы за воду по общему нормативу. При этом для согласования сроков проверки мошенники просят «срочно позвонить» по указанному в листовке номеру телефона.

«Это типичная схема навязанных услуг мошенниками, рассчитанная на спешку — человек видит ссылку на нормы, воспринимает бумагу как официальное уведомление и соглашается на визит мастера, хотя реальной срочности часто нет, а выбор исполнителя всегда остается за собственником», — подчеркнул Гаврилов.

Он напомнил, что поверка счетчика привязана к межпроверочному интервалу конкретного прибора, срок указан в его паспорте и часто дублируется в личных данных у управляющей организации или поставщика услуги.

«Если интервал истек, расчет действительно может перейти на иной порядок, пока прибор не подтвердит пригодность. При этом сам факт истечения срока не означает обязанность обращаться именно по телефону из листовки. Поверку вправе проводить только организация с действующей аккредитацией, а результат должен появиться в государственной информационной системе учета поверок. Если записи в государственном реестре нет, бумажные справки и печати не дают уверенности, что сведения примут при расчетах», — добавил депутат.

Парламентарий также рассказал россиянам, как отличить мошеннические листовки.

«У таких рассылок часто повторяются признаки: минимум реквизитов, акцент на страх и срочность, обещание «сегодня приедем», просьба назвать серию и номер прибора, адрес, телефон, иногда данные паспорта. Дальше возможны завышенная цена, подмена работ, предложение заменить исправный счетчик, оформление бумаг без фактической поверки. Оплата на месте наличными и отсутствие нормального договора обычно идут рядом с этим. Самая надежная тактика такая: не звоните по телефонам и не переходите на такие сайты . Сначала проверьте срок в паспорте счетчика или уточните его у своей управляющей организации по контактам из квитанции или официального объявления в доме. Если поверка нужна, подбирайте исполнителя по наличию аккредитации и по факту внесения результата в государственный реестр. Перед визитом заранее спросите стоимость и перечень работ, на месте не передавайте лишние персональные данные, сохраняйте чек и экземпляр акта. Спешка в таких историях почти всегда играет на руку тем, кто хочет заработать на вашем доверии», — заключил он.

Депутат поделился с «Газетой.Ru» копией одной из листовок, которые раскидывают по почтовым ящикам. Как минимум, такие оповещения заметили в Подмосковье. Ключевые детали — обращение к жителям домов, утверждение о необходимости проверки, и предполагаемая ответственность — выделены жирным и красным шрифтами.

