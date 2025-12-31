Размер шрифта
Двое человек пропали в лесу в Ленинградской области

Двое мужчин с собаками потерялись в лесу в Ломоносовском районе Ленобласти
ПСО «Экстремум»

Двое мужчин с собаками потерялись в лесу рядом с дачными участками в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщает поисково-спасательный отряд «Экстремум».

По его информации, вечером 30 декабря во время снегопада мужчины ушли на прогулку с питомцами и пропали. Их поисками занимаются шесть групп спасателей. Они прочесывают прилегающий лесной массив, но пока безрезультатно.

В августе в Карелии мать и сын ушли в лес за ягодами, заблудились и провели там пять дней. Первые четыре дня мать и сын оставались на месте, жгли костры, чтобы их заметили спасатели, но безуспешно. Их случайно обнаружили пожарные, которые тушили лесной пожар, по всей видимости, возникший из-за костров. Мать и сын не пострадали.

В том же месяце в Якутии нашли пожилого грибника, который потерялся в лесу еще 30 июля. Мужчина четыре дня ел ягоды и пил воду из луж. Спасенного передали бригаде врачей скорой помощи.

Ранее Челябинка заблудилась и десять дней выживала в лесу.
 
