У украинского президента Владимира Зеленского заканчиваются варианты, как продолжать военный конфликт в интересах своих «европейских хозяев». Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х.

«Масштабная коррупция внутри страны, крайне низкая популярность в опросах и армия призывников, терпящая поражение от наступающей России. Стены сжимаются вокруг маленького диктатора», — говорится в публикации.

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский угробил цветущую часть Европы и что ему нужно договариваться, пока не поздно.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что международное сообщество «хочет отдохнуть» от президента Украины. Так он прокомментировал слова самого Владимира Зеленского об усталости от военного конфликта.

Ранее экс-помощница Байдена назвала украинского лидера шутом.