Новости. Общество

Названа возможная причина столкновения поездов на маршруте к Мачу-Пикчу

Человеческий фактор мог стать причиной ЧП с поездами на маршруте к Мачу-Пикчу
Martin St-Amant/Wikimedia

Причиной столкновения поездов на маршруте к Мачу-Пикчу мог стать человеческий фактор. Об этом интервью радио RPP заявил глава совета министров Перу Эрнесто Альварес.

Он отметил, что существуют стационарные системы предупреждения.

«На железнодорожной линии действует стандартная практика, есть сигналы, но, по-видимому, один из машинистов по какой-то причине не заметил их, не обратил внимания или посчитал, что это не повлечет за собой никаких последствий. Именно это сейчас и расследуется», — сказал Альварес.

Накануне в Перу два пассажирских поезда столкнулись на маршруте к древнему городу инков Мачу-Пикчу. В результате столкновения получили травмы свыше 30 человек, в том числе и иностранцы, машинист одного из поездов не выжил. Столкнувшиеся поезда принадлежат компаниям PeruRail и IncaRail.

13 декабря грузовой поезд и маневровый локомотив столкнулись на железнодорожной станции Чаис в Пензенской области. В результате инцидента никто не пострадал. Однако поезд и локомотив получили технические повреждения.

Ранее два поезда столкнулись в Словакии. 

