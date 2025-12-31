Размер шрифта
В Сочи девочку с отцом накрыло снежной лавиной

SHOT: девочку с отцом накрыло снежной лавиной в «Красной Поляне» в Сочи 
Девочку с отцом накрыло снежной лавиной на горнолыжной трассе «Красная Поляна» в Сочи. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Александр с дочкой Виолеттой ехали с высоты 1460 метров, когда на них обрушилась лавина. Мужчина смог выбраться, дочь не нашел», — говорится в публикации.

На помощь к мужчине пришли другие туристы. Достать ребенка из-под снежного завала удалось примерно спустя 15 минут.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, ей сделали КТ. Никаких травм у девочки не зафиксировали.

27 декабря сообщалось, что на Камчатке начался «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада. Там выпало две месячных нормы осадков. Самая сложная ситуация наблюдается в Петропавловске-Камчатском, где остановилось движение общественного транспорта. Кроме того, в Усть-Большерецком округе перекрыли несколько дорог.

После этого в МЧС сообщили, что в нескольких районах Камчатского края с 1 по 4 января объявлено предупреждение о повышенной опасности схода снежных лавин.

Ранее девушка попала под лавину на горнолыжном курорте в Хакасии.
