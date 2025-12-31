В России проведут микроперепись населения

Правительство России планирует провести выборочную перепись населения в 2028 году. Об этом пишет РИА Новости.

Как следует из утвержденного правительством плана, выполнять его будут Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры, а также Социальный фонд.

«Подготовка, проведение статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих переписи населения, на основе выборки не менее 5% населения РФ — микропереписи 2028 года», — говорится в документе.

До этого кинолог Григорий Манев заявил, что введение обязательной регистрации домашних животных следует начать с переписи «собачьего-кошачьего населения». По его словам, это снизит риски заражения животных бешенством, так как многие владельцы не прививают своих питомцев, что создает неблагополучную обстановку с этим заболеванием.

Незадолго до этого зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил, что в четвертый раз внес на рассмотрение парламентариев законопроект о регистрации домашних животных, которая фактически уже проводится в 20 регионах страны.

Ранее сообщалось, что в российском регионе выросла численность диких животных.