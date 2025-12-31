Размер шрифта
Российская лыжница Непряева заняла восьмое место в гонке на «Тур де Ски»

Российская лыжница Дарья Непряева заняла восьмое место в гонке на 5 км на «Тур де Ски».

Первое место заняла американка Джесси Диггинс. Непряева отстала от нее на 9,2 секунды. Серебро завоевала шведка Эмма Рибом. Замкнула тройку сильнейших представительница Швеции Моа Илар.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Савелий Коростелев в аналогичной мужской гонке занял 64-е место.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на падение Коростелева на «Тур де Ски».
