На юге России пассажирский поезд стоит без движения больше полусуток

Поезд Ростов — Минеральные Воды стоит без движения уже свыше 12 часов. Об этом пишет Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на пассажиров.

По их словам, поезд №210СЦ остановился около 3:00 в районе станции «Кавказская». Состав остается на месте до сих пор. В поезде отсутствует электричество, не работают туалеты.

Как заявила одна из пассажирок, «никто ничего не говорит». Она отметила, у нее двое маленьких детей. Вместе с тем женщина сообщила, что пассажирам сказали, что поезд пропускает другие составы.

Утром 31 декабря в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) заявили, что ночью в 2:05 (совпадает с мск) на участке между железнодорожными станциями Гирей и Отрадно-Кубанская в Краснодарском крае была нарушена работа контактной сети. Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. В результате оказались задержаны 19 пассажирских поездов.

