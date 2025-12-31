Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

На юге России пассажирский поезд стоит без движения больше полусуток

Поезд Ростов — Минеральные воды стоит без движения более 12 часов
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Поезд Ростов — Минеральные Воды стоит без движения уже свыше 12 часов. Об этом пишет Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на пассажиров.

По их словам, поезд №210СЦ остановился около 3:00 в районе станции «Кавказская». Состав остается на месте до сих пор. В поезде отсутствует электричество, не работают туалеты.

Как заявила одна из пассажирок, «никто ничего не говорит». Она отметила, у нее двое маленьких детей. Вместе с тем женщина сообщила, что пассажирам сказали, что поезд пропускает другие составы.

Утром 31 декабря в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) заявили, что ночью в 2:05 (совпадает с мск) на участке между железнодорожными станциями Гирей и Отрадно-Кубанская в Краснодарском крае была нарушена работа контактной сети. Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. В результате оказались задержаны 19 пассажирских поездов.

Ранее в Ростовской области сошел с рельсов грузовой поезд.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542527_rnd_2",
    "video_id": "record::9c5f71a3-69e9-460e-aa9d-7356ed6f7a2e"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+