Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

«Пул первого»: Путин и Лукашенко обсудили атаку БПЛА на резиденцию президента РФ

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся этим вечером», — говорится в сообщении.

Они обсудили атаку беспилотников на резиденцию президента России, а также другие актуальные темы.

Путин и Лукашенко также договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях.

Комментируя атаку беспилотников на резиденцию Путина, Лукашенко заявил, что недружественные страны могут готовить теракт против президента России.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать резиденцию Путина. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

