Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

«Пул первого»: Путин и Лукашенко обсудили атаку БПЛА на резиденцию президента РФ
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся этим вечером», — говорится в сообщении.

Они обсудили атаку беспилотников на резиденцию президента России, а также другие актуальные темы.

Путин и Лукашенко также договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях.

Комментируя атаку беспилотников на резиденцию Путина, Лукашенко заявил, что недружественные страны могут готовить теракт против президента России.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать резиденцию Путина. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил, что отговаривал Путина ехать на саммит БРИКС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542827_rnd_2",
    "video_id": "record::4ce729ef-eb9d-4c51-ab33-be0a5c9aaa6d"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+