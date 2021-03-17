Франция может ввести карантин в столичном регионе
Ника Пикекатлет
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Французские власти рассматривают идею о введении карантина в столичном регионе. Об этом сообщает BFMTV.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил, что режим самоизоляции может быть установлен на период выходных дней, поскольку ситуация с коронавирусной инфекцией остается критической и тревожной.
При этом он подчеркнул, что пока нет конкретного решения по этому вопросу.
«В среду совещание проведет совет обороны, мы будем рассматривать ситуацию», — добавил Кастекс.
Ранее он также рассказал о намерении привиться вакциной AstraZeneca.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 121,1 млн заболевших, свыше 97,6 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,4 млн человек с COVID-19.
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