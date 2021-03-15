Глава киевской госпродпотребслужбы опроверг появление «украинского штамма» COVID-19

Начальник госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан опроверг новость о появлении на Западной Украине нового, «украинского штамма» COVID-19, сообщает РИА «Новости».

Рубан заявил, что СМИ перепутали, и в Ивано-Франковской области нет новой мутации коронавируса.

Ранее появилось сообщение со ссылкой на Олега Рубана, что на Украине выявили присутствие комбовируса, который схож с британским штаммом.