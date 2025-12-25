Выявлен уровень тревожности россиян при взятии кредитов

Почти половина россиян сильно тревожатся или испытывают стресс, когда берут кредит

Большинство (90%) россиян в той или иной степени нервничают, принимая решение взять кредит. Это показало исследование Cosmovisa (ООО «Космовизаком»), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На вопрос «Насколько сильное психологическое напряжение и волнение испытываете вы при подаче заявки банку на кредит?» респонденты ответили так:

спокойно, никаких эмоций не испытываю — 10% опрошенных;

чувствую небольшой психологический дискомфорт — 36%;

достаточно ощутимо нервничаю — 38%;

испытываю сильный стресс — 16%.

Согласно результатам опроса, наибольшее беспокойство у людей вызывает возможность отказа в кредитовании со стороны банка из-за того, что у заявителя «плохая кредитная история». Эту причину своего страха перед кредиторами в качестве основной назвали 40% респондентов.

В кредитной истории, в соответствии с действующим в РФ законодательством, фиксируются все взаимодействия граждан России с кредиторами — банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Любая информация — от открытия и закрытия займов до своевременности платежей, объемов просрочек и исходов заявок на новые кредиты — поступает (в режиме постоянного постоянного обновления) из кредитных организаций в профильные учреждения — бюро кредитных историй (БКИ). На основе кредитной истории банки составляют свое мнение о платежеспособности (кредитном рейтинге) того или иного заемщика и принимают решение о целесообразности его кредитования.

В ходе опроса были названы в качестве главных и другие причины волнения тех, кто решился обратиться в банк за кредитованием:

необходимость собирать документы — 14% респондентов;

томительность ожидания одобрения заявки банком — 27%;

ожидание, что кредит одобрят, но по ставке выше рыночной — 11%.

Наименьшей оказалась доля тех респондентов (8%), кого волнует сам процесс общения с сотрудниками банка.

В исследовании получил отражение и прошлый опыт взаимодействия участников соцопроса с банками. При ответе на вопрос «Часто ли вы сталкивались с проблемами при получении информации о кредите до подписания кредитного договора?» голоса респондентов распределились следующим образом:

всегда все было понятно сразу — 19%;

иногда возникали сложности — 45%;

чаще всего случались проблемы — 25%;

каждый десятый (11% респондентов) признался, что у него постоянно возникают недопонимания с банком при обсуждении условий кредитования.

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что у большинства респондентов кредитная история оставляет желать лучшего, в результате чего банки отказываются их кредитовать.

60% опрошенных сообщили, что они получили несколько таких отказов подряд, а 7% — признались, что уже привыкли к тому, что банки их «не любят».

Никогда не получали отказов от банков в кредитовании всего 13% респондентов, а зафиксировали лишь один случай такого отказа — 20% опрошенных.

Несмотря на все свои страхи перед кредитованием и настороженное отношение со стороны банков к значительному числу потенциальных заемщиков, россияне занимают деньги у банков довольно активно. Согласно данным соцопроса:

36,7% респондентов оформляли кредиты несколько раз за последние пять лет;

24,7% — прибегают к практике денежного заимствования у банков 1–2 раза в год;

29,7% — делают это реже одного раза в год;

и только 9% респондентов признались, что ни разу в своей жизни не брали кредиты.

Ранее выяснилось, что россияне оформляют рекордное количество кредитов в конце года.