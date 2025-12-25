На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Король Бельгии поддержал позицию правительства по российским активам

Король Бельгии Филипп поддержал решение против использования активов России
true
true
true
close
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Король Бельгии Филипп в рамках рождественской речи высказался по вопросу замороженных российских активов и поддержал позицию бельгийского правительства против их использования. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Times News.

Филипп отметил, что участие Бельгии на стороне украинского народа остается твердым и непоколебимым.

«Наша позиция по вопросу российских активов никоим образом этого не ставит под сомнение», — добавил он.

19 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз не планирует когда-либо отдавать России ее заблокированные активы.

В ЕС заблокировано более €210 млрд российских средств, из них €185 млрд находятся в Бельгии. По оценкам ЕК, объем репараций, которые Россия якобы должна выплатить Украине по окончании конфликта, превышает €500 млрд.

До этого Владимир Путин назвал «воровством» планы ЕС по использованию российских активов для выдачи их Украине. Глава государства отметил, что изъятие средств РФ резко снизит доверие к еврозоне.

Ранее премьер Бельгии рассказал, кто стоит за идеей конфисковать активы России.

