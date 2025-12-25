Политолог рассказал, кто мог повлиять на изначальный возврат квартиры Долиной

Политолог Гращенков: без «крыши» Долина не получила бы квартиру назад

Решение нижестоящих судов о возвращении квартиры артистке Ларисе Долиной, которую у нее купила Полина Лурье, вскрыло вопрос о возможных покровителях певицы. Об этом «Ленте.ру» заявил президент Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков.

По его мнению, решения о возврате квартиры Долиной выглядели «противоречащими логике» и едва ли были возможны без давления».

Гращенков добавил, что сама артистка не могла сама приехать к судье и сказать ему, как нужно вынести решение. Судье должен был позвонить кто-то вышестоящий, тот, кому нельзя отказать, кто может повлиять на дальнейшую работу судьи.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной. Право собственности осталось за покупателем недвижимости Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей злоумышленникам выручку от покупки артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до решения суда второй инстанции.

Ранее юрист рассказал, как будет проходить выселение Долиной из квартиры.