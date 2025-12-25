Эксперт дал прогноз, чего ждать российскому бизнесу в 2026 году

Бизнес-эксперт Моженков: в 2026-м вырастут только самые гибкие и быстрые и компании

2026 год станет для российского бизнеса периодом серьезных испытаний — прогнозирует Владимир Моженков, бизнес-стратег и специалист по эффективному управлению, основатель и генеральный директор Mozhenkov Progress Consulting. Из-за замедления экономики, роста ключевой ставки, падения покупательского спроса и роста издержек предпринимателям будет необходимо уделить особое внимание операционной эффективности бизнеса и сценарному планированию.

Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«После роста ВВП в 2023–2024 годах на 4% и выше, в 2025-м, по данным Минэкономразвития, ожидается его резкое замедление до 1–1,5%. В 2026 году МЭР прогнозирует рост ВВП до 1,3%, что указывает на охлажденное, предкризисное состояние экономики. Поэтому бизнесу необходимо готовиться. Банкротства компаний, сокращение сотрудников и снижение зарплат в некоторых отраслях уже начались», — сказал он.

По словам эксперта, ключевая ставка будет зависеть от инфляции.

«Хотелось бы верить, что к концу года это будет 13–14% и 14–15% в середине, но это сохранит дороговизну кредитных ресурсов для бизнеса. Потребительский спрос упал в 2025 году и будет падать дальше, поэтому выручки предпринимателей могут сокращаться, а расходы будут увеличиваться — этому способствуют рост налоговой нагрузки, отмена патентов, дефицит линейного персонала и задержки платежей от подрядчиков», — отметил Моженков.

Как считает эксперт, компаниям нужно планировать три сценария и три бюджета в своем бизнесе:

1) рабочий (направлен на сохранение уровня 2025 года или на небольшой рост в 10–15%);

2) оптимистичный (на случай, если рынок развернется и повернется лицом, важно создавать атакующую компанию);

3) антикризисный (при падении выручки на 30–50%, направлен на сохранение бизнеса, когда необходимо вводить жесткое антикризисное управление).

«Любой сложный период в первую очередь влияет на неэффективных. В 2026 году бизнес будет либо эффективным, либо наоборот. Предприниматели умеют добиваться результатов, но нужно еще и научиться по максимуму использовать все ресурсы компании, повышать производительность труда и строить предприятие на основе операционной эффективности. Это и пересмотр модели управления, и изменение системы мотивации с переводом ее на сдельно-премиальную с командными бонусами, и удержание ценных сотрудников, и внимание к обучению кадров, и цифровизация с автоматизацией», — рассказал эксперт.

И если будут закрываться неэффективные компании, значит, будут и освобождаться некоторые доли рынка и клиенты, и за счет этого эффективный бизнес может расти, считает эксперт.

«Вырастут не крупные компании, а гибкие, быстрые и знающие — предстоящий Год огненной лошади соблаговолит тем, кто будет трудиться и пахать», — резюмировал он.

