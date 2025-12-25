На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптики предупредили о «черном небе» в одном регионе России

В Свердловской области введен режим неблагоприятных метеоусловий
true
true
true
close
carlos sanchez/imageBROKER.com/Global Look Press

В Свердловской области начал действовать режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени (когда концентрация одного или нескольких загрязняющих веществ в атмосферном воздухе увеличивается на 15–20%), сообщает в Telegram-канале Уральский гидрометцентр.

Там уточнили, что предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе введено на двое суток с 20:00 среды, 24 декабря.

В посте отмечается, что температура в Екатеринбурге продолжает падать и накануне днем опустилась до -22,9°C.

В сентябре режим «черного неба» (народное название неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей. — «Газета.Ru») объявляли в Новосибирске. Специалисты объяснили, что смог в это время образуется из-за выхлопных газов и выбросов предприятий. Токсичные выбросы могут привести к приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы. Это провоцирует накапливание вредных веществ. Предприятия Новосибирска тогда просили ограничить выбросы загрязняющих веществ, а жителей — проводить меньше времени на улице и в своих автомобилях.

Ранее британцев напугало розовое небо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами