Синоптики предупредили о «черном небе» в одном регионе России

В Свердловской области начал действовать режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени (когда концентрация одного или нескольких загрязняющих веществ в атмосферном воздухе увеличивается на 15–20%), сообщает в Telegram-канале Уральский гидрометцентр.

Там уточнили, что предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе введено на двое суток с 20:00 среды, 24 декабря.

В посте отмечается, что температура в Екатеринбурге продолжает падать и накануне днем опустилась до -22,9°C.

В сентябре режим «черного неба» (народное название неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей. — «Газета.Ru») объявляли в Новосибирске. Специалисты объяснили, что смог в это время образуется из-за выхлопных газов и выбросов предприятий. Токсичные выбросы могут привести к приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы. Это провоцирует накапливание вредных веществ. Предприятия Новосибирска тогда просили ограничить выбросы загрязняющих веществ, а жителей — проводить меньше времени на улице и в своих автомобилях.

