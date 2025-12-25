На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Санта-Клаус пролетел над Россией

NORAD: сани Санта-Клауса пролетели над Россией
LN team/Shutterstock/FOTODOM

Сани Санта-Клауса с упряжкой оленей пролетели над Россией. Об этом сообщается на сайте Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое отслеживает их перемещение и транслирует на карте.

Санта успел пролететь над Чукоткой, Сибирью, Дальним Востоком, Уралом, Поволжьем, а также над Москвой.

После он отправился в Киргизию, Казахстан, Китай, а потом — в страны Африки и Ближнего Востока. В 1:18 мск Санта пролетал над Амстердамом.

На момент публикации Санта-Клаус доставил более 4 млрд подарков.

До этого сообщалось, что группа активистов в костюмах Санта-Клауса и эльфов устроила ограбление супермаркета Metro в Монреале.

Представитель полиции Монреаля Йохани Шарланд сообщила CNN, что 22 декабря около 21:40 группа людей украла из магазина «предположительно, продукты питания». По поводу мотивов активистов Шарланд сообщила, что комментировать их не в ее компетенции. Полицейский добавила, что в настоящее время они с коллегами проводят расследование инцидента, изучают записи с видеокамер и опрашивают свидетелей.

Ранее в Канаде уволили аниматора в костюме Санты, ударившего ребенка.

