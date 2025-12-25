Путин назвал героическим участие северокорейских солдат в специальной военной операции

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну назвал героическим участие военных КНДР в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Путина, героическое участие северокорейского контингента в освобождении территории Курской области от захватчиков и последующая работа саперов Корейской народной армии на российской земле наглядно подтверждают нерушимую дружбу и боевое братство между Россией и КНДР.

4 декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске создадут памятник боевому братству КНДР и России. Власти региона провели заседание экспертного совета, на котором подвели итоги работы за прошедший период и обсудили будущие проекты, рассказал Хинштейн. Члены экспертного совета предложили разместить памятник на территории сквера на Интернациональной.

Ранее Shamam спел песню, посвященную лидеру Северной Кореи.