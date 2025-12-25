Долина хочет еще пожить в квартире Лурье, чтобы собрать вещи

Певица и народная артистка РФ Лариса Долина хочет еще несколько месяцев пожить в квартире в Хамовниках, которую продала Полине Лурье. Об этом сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — заявила юрист.

По ее словам, исполнительница объяснила эту просьбу тем, что не успевает собрать вещи.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Как прошел громкий процесс, какие аргументы приводила защита Долиной и почему плакала адвокат истицы — в материале «Газеты.Ru».

