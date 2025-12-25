Норвежский дипломат высоко оценил качество жизни в Москве

Экс-посол Норвегии Квиле рассказал о высоком качестве жизни в столице России

Бывший глава дипломатического представительства Норвегии в РФ Роберт Квиле заявил о высоком качестве жизни в российской столице. Об этом дипломат рассказал в интервью журналу Forsvarets forum.

Экс-посол подчеркнул, что дороги и тротуары в Москве содержатся в порядке, городские парки ухожены. Квиле указал на большое количество прекрасных столичных ресторанов. Они заполнены посетителями, поэтому следует бронировать столик заранее.

По словам дипломата, автопарк в Москве находится совсем за гранью. Это машины класса люкс, которые вообще не встречаются в Норвегии.

Квиле возглавлял норвежское посольство в России с 2022 года до осени 2025 года.

17 декабря стало известно, что Москва осталась лидером по числу туристических достопримечательностей в рейтинге наиболее влиятельных мировых городов Global Power City Index (GPCI) за 2025 год.

Ранее Собянин назвал приоритетом формирование нового качества жизни для москвичей.