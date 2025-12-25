Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, атаковавших Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), атаковавших Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин в 00:35 сообщил, что беспилотник пытался атаковать Москву, его сбили силы ПВО.

Накануне столицу попытались атаковать 16 БПЛА. Последний налет произошел около 21:24.

В Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО за три часа уничтожили над девятью регионами страны 29 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. В Белгородской области уничтожили 10 БПЛА, в Брянской — семь, три — в небе Московского региона (один из беспилотников летел на столицу), по два — в Воронежской, Орловской и Ростовской областях и по одному — в Калужской, Курской и Тульской.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.