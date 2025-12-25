Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства атомного подводного ракетоносца

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил место строительства стратегической атомной ракетной подводной лодки. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главе государства подробно рассказали о ходе строительства ракетоносца, имеющего водоизмещение 8,7 тыс. тонн. Ким Чен Ын подчеркнул важность и значение стратегической ударной атомной подводной лодки для осуществления оборонительной политики Северной Кореи. Он отметил, что дальнейшее укрепление ядерного щита КНДР является «благородной миссией и долгом поколения».

По словам Ким Чен Ына, строящиеся в последнее время ударные эсминцы и атомные подлодки внесут вклад в повышение боеспособности северокорейских Военно-морских сил и защиту стратегического суверенитета и безопасности КНДР. Поэтому Пхеньян будет продолжать на протяжении длительного времени укреплять свой флот и его стратегический состав, поступательно повышать темпы построения разнообразных надводных и подводных кораблей и увеличивать их масштаб, непрерывно сочетая их с различными системами наступательных вооружений.

22 сентября Ким Чен Ын заявил, что КНДР не откажется от ядерного оружия.

Ранее СМИ рассказали о новом «секретном оружии» Северной Кореи.