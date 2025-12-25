На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства атомного подводного ракетоносца

ЦТАК: Ким Чен Ын посетил место строительства атомной ракетной подлодки
true
true
true
close
KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил место строительства стратегической атомной ракетной подводной лодки. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главе государства подробно рассказали о ходе строительства ракетоносца, имеющего водоизмещение 8,7 тыс. тонн. Ким Чен Ын подчеркнул важность и значение стратегической ударной атомной подводной лодки для осуществления оборонительной политики Северной Кореи. Он отметил, что дальнейшее укрепление ядерного щита КНДР является «благородной миссией и долгом поколения».

По словам Ким Чен Ына, строящиеся в последнее время ударные эсминцы и атомные подлодки внесут вклад в повышение боеспособности северокорейских Военно-морских сил и защиту стратегического суверенитета и безопасности КНДР. Поэтому Пхеньян будет продолжать на протяжении длительного времени укреплять свой флот и его стратегический состав, поступательно повышать темпы построения разнообразных надводных и подводных кораблей и увеличивать их масштаб, непрерывно сочетая их с различными системами наступательных вооружений.

22 сентября Ким Чен Ын заявил, что КНДР не откажется от ядерного оружия.

Ранее СМИ рассказали о новом «секретном оружии» Северной Кореи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами