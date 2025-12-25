На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик назвал «виновника» резкого похолодания в Москве

Вильфанд: похолодание в Москве произошло из-за вторжения холодного антициклона
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Резкое похолодание в столице произошло из-за вторжения с севера холодного антициклона, объяснил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что до этого воздушные массы двигались вдоль северной границы страны с запада на восток и не проникали на юг ее европейской части.

«Холодный антициклон, что называется, вторгся, в ночь на понедельник (22 декабря. — «Газета.Ru»)??? на европейскую территорию, и тут при малооблачной погоде — еще один фактор, помимо холодного воздуха, еще и выхолаживание при малооблачном небе, что характерно для антициклона», — описал случившееся метеоролог.

До этого Вильфанд предупреждал, что в предпраздничный период москвичей ожидают «невероятные чудеса» из-за сильных колебаний температуры. По его словам, после морозов в середине недели к пятнице, 26 декабря, потеплеет до -1...-6°C, а днем в субботу ожидается около 0°C.

Ранее финнам спрогнозировали «черное Рождество».

