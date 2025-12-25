На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены здания и с/х техника

В Щербиновском районе Краснодарского края при атаке БПЛА пострадали здания и техника с/х предприятия, написал в Telegram-канале местный оперштаб.

Там уточнили, что при налете беспилотников были повреждены производственные здания и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Также произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб.

В посте отмечается, что из людей при атаке никто не пострадал.

В оперштабе Кубани добавили, что налет беспилотников привел к возгоранию двух резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка. Огонь распространился на площади примерно в 2 тыс. кв. м. К борьбе с ним привлекли 70 человек и 18 единиц техники.

В ночь на 25 декабря столицу также попытались атаковать дроны. В 00:35 мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации первого дрона, затем были уничтожены еще четыре.

Ранее лидер ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован ударом неизвестного дрона.