Россиянам объяснили, почему опасно выходить на холод пьяным

Врач Устинова: выходить на холод в пьяном виде может быть опасно для жизни
RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Зимой многие недооценивают риски, связанные с употреблением алкоголя на улице, считая, что спиртное помогает согреться. Однако на практике это может быть опасно для здоровья и даже жизни. Почему выходить на мороз в состоянии алкогольного опьянения крайне рискованно, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова.

По словам специалиста, основная опасность связана с обманчивым ощущением тепла. После употребления алкоголя сосуды кожи расширяются, кровь активно приливает к поверхности тела, и человеку кажется, что ему тепло. На самом деле в этот момент организм начинает терять тепло значительно быстрее, а внутренняя температура тела снижается. Это резко повышает риск переохлаждения и обморожений, особенно при ветре и высокой влажности.

Кроме того, алкоголь нарушает работу нервной системы. Он снижает чувствительность к холоду и притупляет болевые ощущения, из-за чего человек может не заметить начальные признаки обморожения — онемение, покалывание, побледнение кожи. В состоянии опьянения замедляется реакция и ухудшается координация движений, поэтому возрастает риск падений, травм и длительного пребывания на холоде без движения, что дополнительно усиливает переохлаждение.

Еще одна опасность, как отметила врач, связана с повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. На морозе сосуды должны сужаться, чтобы сохранить тепло, но алкоголь мешает этому механизму. В результате сердце работает в неблагоприятных условиях, могут возникать скачки артериального давления и нарушения ритма, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Также спиртное усиливает обезвоживание организма, а потеря жидкости ухудшает терморегуляцию и снижает способность тканей сопротивляться холоду. В тяжелых случаях сочетание алкоголя и мороза может привести не только к обморожениям, но и к опасному для жизни переохлаждению.

Врач подчеркнула, что алкоголь на холоде не согревает, а лишь создает ложное чувство безопасности. Для защиты от низких температур гораздо эффективнее теплая многослойная одежда, движение, горячие безалкогольные напитки и своевременный уход в теплое помещение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
