На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили увеличить оплату труда представителей творческой сферы в выходные

В ГД предложили оплачивать работу журналистов в выходные в двойном размере
true
true
true
close
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин попросил правительство РФ исключить журналистов из списка профессий, чей труд в выходные и праздники не оплачивается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата.

По словам Делягина, норма об оплате работы в выходные в двойном размере не распространяется на журналистские и творческие профессии, перечень которых утвержден распоряжением кабмина.

Исключение их из списка может сократить возможности для злоупотреблений со стороны работодателей в сфере СМИ, а также пресечь практику прикрытия эксплуатации и принуждения к неоплачиваемому труду, считает парламентарий.

Правительство 19 декабря поддержало инициативу об увеличении предельного объема сверхурочной работы в России до 240 часов в год. Соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. В кабмине пояснили, что поправки нацелены на снижение кадрового дефицита и расширение возможностей работников увеличить заработок за счет официально оформленных переработок.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал, что повышение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год чревато серьезными рисками — это фактически означает дополнительный месяц занятости без выходных

Ранее россиянам рассказали о положенной доплате при замещении отсутствующих коллег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами