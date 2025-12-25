В России предложили увеличить оплату труда представителей творческой сферы в выходные

В ГД предложили оплачивать работу журналистов в выходные в двойном размере

Зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин попросил правительство РФ исключить журналистов из списка профессий, чей труд в выходные и праздники не оплачивается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата.

По словам Делягина, норма об оплате работы в выходные в двойном размере не распространяется на журналистские и творческие профессии, перечень которых утвержден распоряжением кабмина.

Исключение их из списка может сократить возможности для злоупотреблений со стороны работодателей в сфере СМИ, а также пресечь практику прикрытия эксплуатации и принуждения к неоплачиваемому труду, считает парламентарий.

Правительство 19 декабря поддержало инициативу об увеличении предельного объема сверхурочной работы в России до 240 часов в год. Соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. В кабмине пояснили, что поправки нацелены на снижение кадрового дефицита и расширение возможностей работников увеличить заработок за счет официально оформленных переработок.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал, что повышение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год чревато серьезными рисками — это фактически означает дополнительный месяц занятости без выходных

