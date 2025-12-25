На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Партия бывшего президента Украины не одобрила проведение выборов в стране

Партия Порошенко «Европейская солидарность» выступила против выборов на Украине
Global Look Press

Партия «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Украины Петр Порошенко, выступила против проведения выборов в стране. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Представляющие партию в Верховной раде депутаты заявили о категорической неприемлемости любых выборов в стране во время военного положения. «Европейская солидарность» также высказалась против проведения электронного голосования, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский. На взгляд партии, такое голосование является грязной технологией фальсификации выборов. Депутаты от партии Порошенко отметили, что будут бороться против подобной технологии всеми доступными средствами.

24 декабря Зеленский заявил, что выборы на Украине могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.

14 декабря украинский лидер сообщил, что готов провести выборы в стране. Но, по его словам, голосование может состояться только при условии обеспечения безопасности.

Ранее в Верховной раде назвали условия для проведения выборов на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
