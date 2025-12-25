Человечество встретится с пришельцами в течение 50 лет

Космолог Адерин-Покок: люди встретятся с пришельцами к 2075 году

Человечество встретится с внеземной жизнью в ближайшие полвека, утверждает британский доктор наук и телеведущая Мэгги Адерин-Покок. Об этом сообщает Daily Mirror.

По ее словам, обнаружение внеземной цивилизации должно произойти к 2075 году. Она добавила, что не следует ожидать, что это будут гуманоиды, похожие на того, что показан в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин».

Адерин-Покок считает, что внеземная форма жизни будет больше похожа на «серую слизь». Доктор наук предположила, что коммуникационные технологии пришельцев могут превосходить человеческие.

До этого британский режиссер и исследователь НЛО Марк Кристофер Ли заявил, что человечество может столкнуться с первым публичным контактом с внеземной цивилизацией во время чемпионата мира по футболу 2026 года. По его словам, такой вывод он сделал на основе анализа древних пророчеств, современных наблюдений НЛО и высказываний известных провидцев.

Ранее в США загорелся авиационный центр, где якобы находятся обломки НЛО.