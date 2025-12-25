На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Установлена личность подрывника, устроившего взрыв на юге Москвы

Mash: погибший при взрыве на юге Москвы подрывник родом из Ивановской области
При взрыве на Елецкой улице в Москве вместе с двумя полицейскими погиб 24-летний Павел Г., сообщает Mash.

Telegram-канал узнал, что молодой человек родился в деревне Каменки в Ивановской области. После школы он окончил Ивановский автотранспортный колледж и устроился прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он попытался одолжить у знакомых деньги.

В публикации отмечается, что мужчина был подписан на военные, аниме и психологические каналы. Также он увлекался электроникой и видеоигрой S.T.A.L.K.E.R.

В ночь на 24 декабря на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС и еще один человек. По данным СК, полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем.

Третьим погибшим стал подозреваемый, который приехал в Москву из Ивановской области специально для совершения диверсии, сообщили СМИ. Пойти на это его вынудили мошенники, заставив участвовать в «шпионской операции».

Ранее в Москве после взрыва ввели усиленное патрулирование.

