В Петербурге ограбили офис микрофинансовой организации

Неизвестные напали на офис микрофинансовой организации в центре Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Ограбление произошло 11 марта около 13.20 мск. Двое неизвестных вошли в офис микрофинансовой организации на Сенной площади, 7. Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленники похитили около 50 тысяч рублей.

В настоящее время решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина напал на банк, чтобы помочь семье.