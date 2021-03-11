Еврокомиссия одобрила применение вакцины Johnson & Johnson в ЕС

Еврокомиссия одобрила применение в ЕС вакцины фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J ), компании Janssen-Cilag. Об этом сообщила в Twitter еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

«ЕК выдала условное маркетинговое разрешение вакцине против коронавируса от J&J. Теперь для граждан в Европе и за ее пределами доступно четыре вакцины», — написала она.

Теперь компания сможет поставлять вакцину на европейский рынок.

Ранее вакцину Johnson & Johnson одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).