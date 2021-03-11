Суд арестовал главу Минздрава Алтая на два месяца

Суд арестовал главу Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко по делу о взяточничестве на 4,6 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Данное решение было принято после ходатайства следователей, его поддержала и региональная прокуратура.

Коваленко назначен арест сроком на два месяца.

Ранее стало известно, что в туалете у главы алтайского минздрава нашли почти 6 млн рублей.10 марта в отношении него и его помощника было возбуждено уголовное дело. Чиновники неоднократно получали от руководства трех коммерческих компаний взятки на общую сумму порядка 4,6 млн руб.