Число госпитализированных с отравлением в Махачкале выросло в два раза

В больницы Махачкалы с признаками отравления поступили почти 50 человек, передает СУ СК России по Дагестану.

«По версии следствия, 6 и 7 марта 2021 года в республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Всем обратившимся детям оказана необходимая медицинская помощь», — говорится на сайте ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В настоящее время правоохранители устанавливают очаг инфекции.

Ранее в республиканском минздраве сообщали о 24 госпитализированных, в том числе 22 детях.