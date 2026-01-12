Размер шрифта
В российском регионе сократят время продажи алкоголя

В Пермском крае решили на час сократить время продажи алкоголя
Дмитрий Макеев/РИА Новости

С 1 марта 2026 года в Пермском крае на один час сократят время продажи алкогольных напитков. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Там заявили, что целями данной меры являются снижение употребления спиртного, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас розничная продажа алкоголя в крае осуществляется с 08:00 до 22:00.

9 ноября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что все алкомаркеты в регионе закрылись. По его словам, речь идет о 610 магазинах.

Как рассказал чиновник, все магазины сети «Бристоль» переименовали в «Б-продукты». Вместе с вывесками поменялся ассортимент. Теперь в магазинах остается только 20% алкоголя, остальные залы заполнены продуктами. Кроме того, сеть магазинов «Красное&Белое» уже более шести месяцев не торгует спиртными напитками и скоро изменит вывески.

Филимонов также отметил, что региональная сеть «Северный градус» на данный момент работает под названием «Каждая покупка в радость». Алкомаркет был также перепрофилирован.

С 1 марта прошлого года в Вологодской области действует запрет на продажу алкогольных напитков во все время, за исключением будних дней с 12:00 до 14:00. Бары и рестораны ограничения не затронули.

Ранее в России захотели запретить алкомаркеты в новостройках.

