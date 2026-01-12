Размер шрифта
В Госдуме предложили обязательно проводить ежегодную индексацию зарплат

Депутаты Госдумы внесут законопроект о ежегодной обязательной индексации зарплат
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Группа депутатов во главе с председателем комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым в понедельник, 12 января, внесут на рассмотрение нижней палаты парламента межфракционный законопроект о ежегодной обязательной индексации зарплаты работников коммерческого сектора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ

В статью 134 Трудового кодекса РФ предлагается внести соответствующие изменения. В пояснительной записке говорится, что эта статья предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере осуществлять индексацию зарплаты для сохранения ее покупательной способности. При этом законодательно не установлены сроки и периодичность индексации.

Как заявил Нилов, предлагаемая инициатива регламентирует конкретные сроки индексации (минимум один раз в год) и ее минимальный уровень (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). По его словам, доходы должны догонять ежегодно растущие цены и траты, без оглядки на общую прибыль компаний, KPI и прогнозы развития предпринимательства.

До этого сообщалось, что в 2026 году 76% компаний планируют проиндексировать зарплаты своим сотрудникам.

Ранее в России сочли нереализуемой идею обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе.

