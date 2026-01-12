В Азовском море могут начать масштабный лов медуз

В России подготовят предложения по добыче медуз в Азовском море и их переработке

Правительство России к 2030 году ждет предложения по добыче медуз в Азовском море и их дальнейшей переработке. Соответствующий пункт есть в стратегии развития Приазовья, сообщает ТАСС.

Результаты проработки этого вопроса Минобрнауки РФ и Росрыболовство должны в данный срок представить в кабмин.

Как говорится в стратегии, «высокая соленость, температура воды и ее более ранний прогрев в весенний период резко увеличивают эффективность развития» в Азовском море всех видов желетелого планктона. К ним относятся медузы, гребневики и некоторые другие организмы.

До этого заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алмаз Хусаинов заявил, что в России ведется разработка стратегического мастер-плана, направленного на развитие побережья Азовского моря. По его словам, одним из ключевых туристических проектов станет развитие Приморска в Запорожской области, который был включен в проект «Пять морей и озеро Байкал».

Замминистра также отметил, что разработкой мастер-плана Азовского побережья занимается Единый институт пространственного планирования РФ.

Ранее врач объяснил, как оказать первую помощь при ожоге от медузы.