Иноагент Латынина признала правоту Путина по вопросу Украины

Журналист-иноагент Латынина заявила о правоте Путина по вопросу Украины
Алексей Куденко/РИА Новости

Известная журналистка Юлия Латынина (признана в РФ иностранным агентом) в эфире своего YouTube-канала признала правоту президента России Владимира Путина по вопросу Украины.

По ее словам, российская либеральная пресса «врала» ей десятилетиями. Вместе с тем Латынина отметила, что в начале специальной военной операции (СВО) на Украине не разбиралась в вопросе и не пыталась выяснить, кто прав, кто виноват.

Также она заявила, что в дальнейшем из расследований узнала о ситуации на Донбассе, о том, что правые радикалы открыли стрельбу на Майдане, что бывший государственный секретарь США Виктория Нуланд обсуждала в 2014 году, кого назначить руководить Украиной.

«И я понимаю, что вся та картина, с которой мы пришли к 2022 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы Путина гораздо больше соответствовали действительности», — сказала журналистка.

До этого Путин заявил, что Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, которую в 2014 году начали страны с недружественной элитой против населения Донбасса.

Ранее Путин сказал, что все беды Украины и России начались с госпереворота в Киеве в 2014 году. 

